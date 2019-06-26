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15:14   26 Июня 2019
Россия

Минпросвещения проверит учебники по истории Крыма

Минпросвещения проверит учебники по истории Крыма

Министерство просвещения РФ проверит региональные учебники по истории Крыма на соответствие исторической действительности. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на заседании Совета Федерации, передает корреспондент «Политики Сегодня». 

С предложением пересмотреть учебные материалы, которые издаются на полуострове, выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. 

«В учебниках пишутся вещи, которые вообще не соответствуют многим  идеологическим основам создания российского государства, многим событиям, — сказал Цеков в беседе с «ПС». —  Вообще история, ее стандарт преподавания, это должен быть единый продукт. Не может быть такое, что в учебниках по истории России пишут одно, а по истории региона — другое.  Часто историки в учебниках дают политизированную трактовку событий. Эта трактовка должна серьезно выверяться». 

По мнению Цекова, необходимо проанализировать все региональные учебники. В школы они должны поступать только с разрешения. Ольга Васильева поддержала предложение. 

«Мы запросили все учебники по истории региона (Крыма — прим.ред.) Каноническая история страны должна соответствовать тому, что есть», — сказала министр. 

Цеков напомнил, что в 2017 году в Крыму обнаружили учебники со «странной информацией»  не только по новейшей истории, но и истории XX века. В частности, в пособии для десятых классов крымские татары были представлены как пособники немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны. О вкладе крымско-татарского народа в победу авторы умолчали. Эти учебники были изъяты.  

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #крым #история #общество #цеков #васильева

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