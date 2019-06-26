Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

 Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог

Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

 Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится
Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

 Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог

Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

 Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится
14:41   26 Июня 2019
Россия

Путин поручил Кабмину решить вопрос с освещением дорог

Путин поручил Кабмину решить вопрос с освещением дорог

Российский президент Владимир Путин потребовал незамедлительно подготовить план по оборудованию освещения на дорогах. Его слова 26 июня передает ТАСС. 

По словам президента, безопасность на дорогах во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. 

«С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень», — сказал он. 

Путин подчеркнул, что такая проблема — не только в неразвитой инфраструктуре. Он отметил, что существует объективный дефицит средств, ведь тариф на электроэнергию дорогой. Вынужденная экономия, в свою очередь, приводит к авариям и трагедиям. 

«За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом», — уверен президент.

Глава государства попросил кабмин незамедлительно приступить к решению вопроса тарифов для освещения дорог. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на заседании Госсовета глава государства намерен обсудить ситуацию с автодорогами. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #дороги #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...