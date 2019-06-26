Путин поручил Кабмину решить вопрос с освещением дорог
Российский президент Владимир Путин потребовал незамедлительно подготовить план по оборудованию освещения на дорогах. Его слова 26 июня передает ТАСС.
По словам президента, безопасность на дорогах во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности.
«С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень», — сказал он.
Путин подчеркнул, что такая проблема — не только в неразвитой инфраструктуре. Он отметил, что существует объективный дефицит средств, ведь тариф на электроэнергию дорогой. Вынужденная экономия, в свою очередь, приводит к авариям и трагедиям.
«За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом», — уверен президент.
Глава государства попросил кабмин незамедлительно приступить к решению вопроса тарифов для освещения дорог.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на заседании Госсовета глава государства намерен обсудить ситуацию с автодорогами.