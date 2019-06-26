Беглов попросил СКР проверить видео штаба Навального о подделке подписных листов

СКР проведет проверку в связи с публикацией в сети видеоролика петербургского штаба Алексея Навального, на котором якобы зафиксирован факт фальсификации подписей в поддержку выдвижения на выборы градоначальника врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Об этом сообщил председатель городского избиркома Виктор Миненко, пишет «Интерфакс». Он отметил, что Беглов лично обратился в региональные управления МВД и СКР с просьбой о проверке.

Петербургский штаб Навального 25 июня выпустил расширенную версию «расследования» о сборе подписей в администрации Выборгского района. Из нового в нем – появилась ведущая Ольга Гусева в стиле юриста ФБК Любови Соболь, а вот подписей на бумагах, которые якобы вписывали сотрудники администрации, на видео так и не появилось. Доказательством, что их и не было, звучат слова людей, которые говорят, что не оставляли подписи в поддержку кого-либо.

Глава города подчеркнул, что его штаб не имеет никакого отношения в происходящему на видео.

«Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», — сказал Беглов.

Напомним, действующий глава города будет участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Необходимые для участия в выборах 76 тысяч подписей избирателей его штаб сдал в избирком 24 июня.