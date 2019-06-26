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14:22   26 Июня 2019
Россия

РФ и ОАЭ объединят усилия для разрядки обстановки в Персидском заливе

РФ и ОАЭ объединят усилия для разрядки обстановки в Персидском заливе

РФ вместе с ОАЭ планируют разрядить напряженную ситуацию, которая складывается в регионе Персидского залива, сообщает ТАСС. 

Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. 

По словам Лаврова, в очередной раз российская сторона привлекла внимание к концепции обеспечения безопасности. Она предполагает участие арабских государств Персидского залива и Исламской Республики Иран при поддержке международного сообщества, в том числе Лигу арабских государств, Организацию Исламского сотрудничества и постоянных членов Совбеза ООН. 

«Мы почувствовали заинтересованность к тому, чтобы эту тему обсуждать, и рассчитываем, что вместе мы сможем добиваться ослабления напряженности, разрядки этой ситуации [в регионе Персидского залива — ТАСС]», — добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров подписал с главой МИД Мальдивской республики Абдуллой Шахидом договор об отмене виз. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #общество

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