РФ и ОАЭ объединят усилия для разрядки обстановки в Персидском заливе

РФ вместе с ОАЭ планируют разрядить напряженную ситуацию, которая складывается в регионе Персидского залива, сообщает ТАСС.

Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

По словам Лаврова, в очередной раз российская сторона привлекла внимание к концепции обеспечения безопасности. Она предполагает участие арабских государств Персидского залива и Исламской Республики Иран при поддержке международного сообщества, в том числе Лигу арабских государств, Организацию Исламского сотрудничества и постоянных членов Совбеза ООН.

«Мы почувствовали заинтересованность к тому, чтобы эту тему обсуждать, и рассчитываем, что вместе мы сможем добиваться ослабления напряженности, разрядки этой ситуации [в регионе Персидского залива — ТАСС]», — добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров подписал с главой МИД Мальдивской республики Абдуллой Шахидом договор об отмене виз.