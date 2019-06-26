Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении Антона Кориневича своим «постоянным представителем» в Крыму. Соответствующий документ появился во вторник, 25 июня, на сайте главы государства.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым», - говорится в документе.

Кориневич является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, ранее этот пост занимал Борис Бабин с августа 2017 года. В декабре 2018 года его уволил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Крым по итогам референдума 2014 года вернулся в Россию. На Украине с этим не согласны, и по-прежнему считают полуостров своей территорией, назначая администрации из Киева, которые по факту в Крыму даже не появляются.