ГД разрешила регионам устанавливать максимальный доход ИП

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, согласно которому регионы могут самостоятельно устанавливать верхнюю планку годового дохода индивидуальных предпринимателей, которые занимаются бытовыми услугами. Соответствующее решение депутаты вынесли за заседании в среду, 26 июня.

Автор законопроекта — Законодательное собрание Вологодской области. Документ направлен на совершенствование регулирования уплаты налогов при использовании патентной системы налогообложения.

Дело в том, что такой вид предпринимательства, как «прочие услуги производственного характера», содержит более 20 подвидов, для каждого из которых установлена максимальная планка годового дохода. Бизнесмены вынуждены оформлять несколько патентов.

«Данное обстоятельство ухудшает положение налогоплательщика и может способствовать снижению поступлений от применения патентной системы налогообложения», — указано в пояснительной записке.

Авторы закона уверены, что правки улучшат налоговый климат в сфере бизнеса.

Документ вступит в силу через месяц после публикации, но не раньше первого числа очередного налогового периода по налогу патентной системы обложения.