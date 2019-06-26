Кандидата в Мосгордуму Соловьева поймали на обмане при сборе подписей

Александр Соловьев – кандидат в депутаты Московской городской думы от команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, собирая подписи в свою поддержку, обманывал москвичей, говоря, что подписи собираются в защиту парка.

Об этом сам Соловьев рассказал в социальной сети Facebook, однако затем, видимо получив нагоняй от Гудкова, отредактировал запись, не оставив в ней ни слова об обмане потенциальных избирателей.

Как сообщает в среду Федеральное агентство новостей, Соловьев, используя классически заход «плохая и хорошая новость», сообщил в своем аккаунте, что сборщикам удалось собрать 351 подпись, однако, проверяющие из верификационного центра¸ удивились такой популярности кандидата в Мосгордуму у москвичей, усомнились в подлинности подписей и забраковали большую их часть – 250 штук.

Также Соловьев рассказал, что уже собраны еще 2360 подписей, но они еще не верифицированы, и неизвестно сколько из них окажутся подлинными после проверки. Уже зная о том, как «гудковцы» рисуют подписи в поддержку кандидатов, можно ожидать, что после проверки собранных подписей их число уменьшится вдвое.

При этом Соловьем без тени смущения рассказал о жалобах москвичей, на методы, которым у них выманивали подписи:

«Также некоторые сборщики начали самоуправство и вводят людей в заблуждение, что это сбор подписей за парк. Люди естественно злятся, когда доходит до подписей, потому что видят, что это за кандидата», - чистосердечно рассказал он.

Однако, как заметил telegram-канал «Шавки Красовского», вскоре запись была исправлена и в ней не осталось ни слова об обмане москвичей.

Таким образом стало ясно, до какой степени отчаяния дошли последователи Гудкова, которые, «честно и усердно трудясь» над сбором подписей, уже не брезгуют ни подделкой, ни обманом. Все это «борцы за честные и справедливые выборы» позволяют себе с одной целью – получить власть, ради нее популисты готовы пойти на любые махинации.

Напомним: как ИА «Политика Сегодня» сообщало, что кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев идет на выборы от команды Гудкова по пятому округу – от Филевского парка, Хорошево-Мневников и части района Щукино. Изначально Соловьев был членом команды беглого олигарха Михаила Ходорковского, однако позже он переметнулся к Гудкову, бывшему тогда депутатом Государственной думы, и стал его правой рукой. В команде Гудкова Соловьев нещадно использовал историю с «больным ребенком», благодаря которой и прославился.

Махинациями в ходе с бора подписей не брезгует и другой оппозиционный депутат в Московскую городскую думу – Любовь Соболь, методы которой прокомментировал глава фонда «СПИД.Центр», Журналист Антон Красовский. По его словам, Соболь, которая якобы собирает чуть ли не по 500 подписей в день, ждет пока их ей «нарисуют», а если не дождется – снимет свою кандидатуру с выборов.