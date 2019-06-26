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14:00   26 Июня 2019
Россия

Пострадавший от серийных отравлений в Москве рассказал о состоянии здоровья потерпевших

Пострадавший от серийных отравлений в Москве рассказал о состоянии здоровья потерпевших

Один из пострадавших по делу серийного отравителя рассказал в интервью News.ru, как развивались события того злополучного вечера. 

Вечером 7 июня молодой человек встретился на Чистых прудах со своей подругой, купили вина и пошли гулять. Наступил вечер и к паре подошел мужчина, представившись «неким Муратом или Маратом», завязался разговор.

Молодой человек отметил, что преступник не вызвал никаких подозрений, вел себя открыто и дружелюбно. Позже он предложил своим жертвам выпить газировки. 

«Потом я проснулся в больнице. Помню треск, жужжание… Я отказался от госпитализации и уехал домой», — вспоминает пострадавший.

Позже он обнаружил, что у него пропал телефон и деньги. 

Говоря о своем состоянии сейчас, молодой человек отметил, что чувствует себя нормально, однако его подруга до сих пор находится под присмотром врачей.

«Первые дни чувствовал себя отвратительно. Было такое чувство, что выбросили в открытый космос. Голова кружилась, тошнило. Потом постепенно стало лучше», — поделился молодой человек, добавив, что боли в желудке до конца не прошли.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #отравление #общество #криминал

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