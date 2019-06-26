Пострадавший от серийных отравлений в Москве рассказал о состоянии здоровья потерпевших

Один из пострадавших по делу серийного отравителя рассказал в интервью News.ru, как развивались события того злополучного вечера.

Вечером 7 июня молодой человек встретился на Чистых прудах со своей подругой, купили вина и пошли гулять. Наступил вечер и к паре подошел мужчина, представившись «неким Муратом или Маратом», завязался разговор.

Молодой человек отметил, что преступник не вызвал никаких подозрений, вел себя открыто и дружелюбно. Позже он предложил своим жертвам выпить газировки.

«Потом я проснулся в больнице. Помню треск, жужжание… Я отказался от госпитализации и уехал домой», — вспоминает пострадавший.

Позже он обнаружил, что у него пропал телефон и деньги.

Говоря о своем состоянии сейчас, молодой человек отметил, что чувствует себя нормально, однако его подруга до сих пор находится под присмотром врачей.