Кабулов назвал жесткое давление США на Иран «рискованным блефом»

Глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал действия США в отношении Ирана «рискованным блефом». Такое заявление он сделал на выступлении в клубе «Валдай» в среду, 26 июня.

«Идет очень сильное давление со стороны США на Иран. Мне оно пока кажется жестким и рискованным блефом»,— заявил дипломат.

Кабулов добавил, что это его «личная оценка, которая не выходит далеко за пределы официальной». По мнению дипломата, Тегеран не только сможет выстоять, но и «даст сдачи». Он также сравнил российских дипломатов с игроками в шахматы, а американские, по его словам, «любят азартные игры и играют во что-то наподобие покера».

Напомним, 24 июня американский лидер Дональд Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных лиц Ирана. В частности, под них попал духовный лидер аятолла Али Хаменеи. США ввели санкции после очередного обострения двухсторонних отношений. Поводом послужил инцидент со сбитым иранскими силами ПВО американским беспилотником

Американская сторона утверждает, что на момент атаки БПЛА находился в международном воздушном пространстве. Иран, в свою очередь, заявляет, что сбил дрон над своей территорией.