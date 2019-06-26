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13:58   26 Июня 2019
Россия

Московская организация проведет экспертизу по судебному иску к Резнику

Московская организация проведет экспертизу по судебному иску к Резнику

Василеостровский районный суд Петербурга на слушании иска о защите чести и достоинства главы строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Северной столицы Максиму Резнику назначил проведение лингвистической экспертизы. Об этом сообщили «ЗАКС.Ру» 25 июня.

Напомним, что заседание проходит в среду. Ответчиками также выступают СМИ, которые распространили оскорбительные высказывания Резника в адрес истца, — «Медиа. СП-б» и ООО «Мой район-СПб». В зале суда находятся только адвокаты. Скандальный депутат вновь проигнорировал суд, впрочем, это уже стало его привычкой.

Глущенко требует от обвиняемого моральную компенсацию в размере миллиона рублей, а от журналистов — удаление порочащих данных.

резник

На судебном заседании стороны завели спор насчет организации, которая проведет назначенную судом лингвистическую экспертизу. Оппонентов не устраивали варианты друг друга, поэтому они предложили суду назначить учреждение. Орган выбрал московское «Бюро судебных экспертиз».

Стоит отметить, что Резник и ряд его бывших и нынешних коллег шантажировали строителей, так как им не нравится программа реновации. В случае отказа, беспредельщики просто заваливали девелоперов обращениями, судебными исками, что мешало им выполнять работу.

резник

В частности, это касалось и компании «Воин-В». Глущенко утверждал, что на организацию оказывал и продолжает оказывать давление член «депутатской шайки» — единоросс Сергей Никешин.

«Там получилось так, что у нас была пауза в строительстве, из-за судов строительство остановилось. Наша компания несла убытки. И я перестал платить деньги и Никешину тоже. Он ввязался в очень активную борьбу, он и сейчас еще не успокоился», — рассказывал бизнесмен.

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Автор: Анна Манц
#суд #резник #глущенко #воин-в

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