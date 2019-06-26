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13:32   26 Июня 2019
Россия

Выпускники из Красноярска обиделись на торт с «надгробиями»

Выпускники из Красноярска обиделись на торт с «надгробиями»

Торт с фотографиями, похожими на надгробия, подарили ученикам школы №143 в Красноярске в честь окончания учебного года. Об этом 26 июня сообщает RT. 

По информации агентства, один из родителей прислал снимок торта в редакцию. Он был возмущен формой фотографий выпускников на торте, потому что они были похожи на надгробия. Некоторые ученики после такого подарка ушли из класса. 

«Родители очень огорчены, что их идею так неправильно поняли», — заявила директор школы Светлана Савенко.

По словам представителя родительского комитета Ирины Смирновой, школьники искали наперегонки свое изображение, после очень быстро съели торт и разбежались счастливые. 

Одна из выпускниц отметила, что все съели торт «без всяких выкрутасов». 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #школьники #общество #торт

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