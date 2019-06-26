МВД не считает нужным отправлять на каждый авиарейс по «воздушному маршалу»
Полиция не считает нужным сопровождать каждый авиарейс «воздушным маршалом», сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Олег Калинкин.
Возможность появления службы, чьи сотрудники находили бы потенциально опасных личностей, а также тех, кто устраивает дебоши на борту, обсуждалась еще несколько лет назад.
«С точки зрения того, что каждый самолет надо взять под сопровождение, я противник этого», — подчеркнул он.
Эксперты снова заговорили об инициативе в конце января, когда самолет «Аэрофлота» Сургут- Москва экстренно сел в аэропорту Ханты-Мансийска после того, как один из пассажиров потребовал лететь в Афганистан.