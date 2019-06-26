Юнармейцы из лагеря «Красная звезда» побывали в Бендерской крепости

Более 50 юнармейцев отдыхавшие в летнем лагере «Красная звезда» посетили исторический военно-мемориальный комплекс «Бендерская крепость» в рамках экскурсионной поездки, организованной военнослужащими Оперативной группы войск РФ в Приднестровском регионе республики Молдова.

О мероприятии в среду сообщает Министерство обороны, отмечая, что группе юнармейцев рамках экскурсии рассказали об истории Бендерской крепости. В частности, ребята узнали, что построенная в XVI веке крепость, прежде чем окончательно перейти во владение России, стала свидетелем многих вооруженных в конфликтов, включая три русско-турецкие войны, в ходе которых русская армия три раза захватывала ее.

В музее истории крепости, который посетил юнармейцы, выставлены пушки, сабли, знамена, множество предметов быта времен русско-турецких войн. В Пантеоне русской воинской славы увековечены имена великих полководцев из России.

Напомним: Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское движение Юнармия начало работать в 2016 году. Инициатором его создания стал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который считает важным организовать патриотическое воспитание молодого поколения россиян.

По словам министра, необходимо сделать так, чтобы российская молодежь знала историю нашей страны, свято верила в Отечество и гордилась подвигами предков. При этом Шойгу пообещал, что по всей стране для подготовки юнармейцев при поддержке Министерства обороны будут созданы сотни центров патриотического воспитания, а также для воспитанников движения будут организованы конкурсы, соревнования и олимпиады.