Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

Торговое соглашение между США и Китаем готово на 90%. Возможность его заключить сохраняется. Об этом 26 июня заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает телеканал CNBC.

«Мы примерно на 90% прошли путь, и я думаю, что есть возможность завершить это», — заявил он.

Мнучин также уверен, что прогресс в переговорах по этой теме будет достигнут на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Японии. Глава минфина также выразил надежду, что договор удастся заключить до конца 2019 года, но для этого нужны «правильные усилия».

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 29 июня на саммите G20 в японской Осаке.

Вашингтон и Пекин в сентября 2018 года обоюдно ввели повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В декабре на полях саммита G20 в Аргентины лидеры стран договорились о «перемирии» в торговой войне.

При этом уже в мае 2019 года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов. В ответ Китай с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из Америки объемом в 60 миллиардов долларов.