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13:13   26 Июня 2019
Весь мир

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

Торговое соглашение между США и Китаем готово на 90%. Возможность его заключить сохраняется. Об этом 26 июня заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает телеканал CNBC.

«Мы примерно на 90% прошли путь, и я думаю, что есть возможность завершить это», — заявил он. 

Мнучин также уверен, что прогресс в переговорах по этой теме будет достигнут на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Японии. Глава минфина также выразил надежду, что договор удастся заключить до конца 2019 года, но для этого нужны «правильные усилия». 

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 29 июня на саммите G20 в японской Осаке. 

Вашингтон и Пекин в сентября 2018 года обоюдно ввели повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В декабре на полях саммита G20 в Аргентины лидеры стран договорились о «перемирии» в торговой войне. 

При этом уже в мае 2019 года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов. В ответ Китай с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из Америки объемом в 60 миллиардов долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #китай #общество #весь мир #торговая война

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