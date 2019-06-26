Села Крыма могут получить звание «Населенный пункт воинской доблести»

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» учредили на территории Крымского полуострова. Соответствующее решение приняли на сессии регионального парламента 26 июня.

Глава крымского государственного совета Владимир Константинов указал, что нововведение увековечит память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также поспособствует патриотическому воспитанию и сохранению военно-исторического наследия.

«Почетное звание присваивается населенным пунктам республики Крым на территории или в непосредственной близости от которых во время войны проходили ожесточенные сражения», — объяснил он.

Также чиновник ответил большую важность новации.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить город, поселок, поселок городского типа и село.