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13:09   26 Июня 2019
Россия

Фонд Дятлова попросит СК РФ возобновить расследование гибели туристов

Фонд Дятлова попросит СК РФ возобновить расследование гибели туристов

Фонд памяти группы Дятлова направит обращение в СК РФ с просьбой возобновить следственные действия по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале. Об этом заявил глава фонда Юрий Кунцевич в среду, 26 июня.

Ранее Генпрокуратура анонсировала проверку для выяснения причин гибели тургруппы на перевале Дятлова. Ведомство вернулась к делу спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общественности.

Сообщалось о проведении девяти экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением различных специалистов. В Генпрокуратуре отмечали, что документов для расследования дела достаточно.

«Обращаемся к вам с просьбой провести расследование уголовного дела... пока еще живы свидетели, участники поиска тех лет, пока еще хранятся вещественные доказательства»,— говорится в обращении.

Заявление, по его словам, подписали члены группы памяти Дятлова, Русское географическое общество, родственники погибших туристов и исследователи. Заявление отнесут 28 июня в приемную СК РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #расследования #перевал дятлова

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