Возврат курилок в аэропорты поддержали в МВД РФ

Транспортная полиция не находит оснований для запрета курительных комнат в аэропортах. Их можно вернуть, считает глава управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.

Речь об этом зашла на пресс-конференции в среду, 26 июня.

«Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест (курилок)», — сказал он.

В декабре 2018 года в московском «Шереметьеве» были установлены уличные курительные павильоны.

С начала 2019 году было возбуждено более 20 тысяч административных дел по курению в неположенных местах.

Напомним, в 2017 году депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, который предусматривает специальные места для курения в аэропортах. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении.