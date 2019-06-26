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13:25   26 Июня 2019
Россия

Возврат курилок в аэропорты поддержали в МВД РФ

Возврат курилок в аэропорты поддержали в МВД РФ

Транспортная полиция не находит оснований для запрета курительных комнат в аэропортах. Их можно вернуть, считает глава управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.

Речь об этом зашла на пресс-конференции в среду, 26 июня.

«Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест (курилок)», — сказал он.

В декабре 2018 года в московском «Шереметьеве» были установлены уличные курительные павильоны.

С начала 2019 году было возбуждено более 20 тысяч административных дел по курению в неположенных местах.

Напомним, в 2017 году депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, который предусматривает специальные места для курения в аэропортах. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #аэропорт #общество #курение

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