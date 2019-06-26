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12:53   26 Июня 2019
Россия

Володин подарил труды Ленина на юбилей Зюганову

Володин подарил труды Ленина на юбилей Зюганову

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил главу КПРФ Геннадия Зюганова с юбилеем. Об этом 26 июня сообщает РИА Новости. 

Володин подарил лидеру коммунистической партии в честь 75-летия труды Владимира Ленина. Также спикер Госдумы отметил роль Зюганова в политической жизни России. 

Зюганов во время поздравлений пошутил, что Володина могут уличить в пропаганде идей КПРФ в связи с поздравлением. 

«Единая Россия» вас любит, а как же! Если при таких-то оппонентах «Единая Россия» имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь, — ответил с иронией Володин. 

Спикер Госдумы отметил, что без Зюганова многие решения принимались бы не на таком качественном уровне, как «сегодня мы принимаем». 

«Это тоже ваша заслуга, потому что возглавлять оппозиционную партию, крупнейшую фракцию в Госдуме, при этом находить компромиссы, болеть за страну и не доводить до конфликта — не каждый политик может», — добавил он. 

В Госдуме ранее открылась выставка к юбилею лидера КПРФ. На ней представлены фотографии из архивов, а также личные вещи Зюганова. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #зюганов #кпрф #володин #политика #общество

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