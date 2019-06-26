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13:08   26 Июня 2019
Россия

Счетная палата РФ выявила 10 тысяч школ без доступа к интернету

Счетная палата РФ выявила 10 тысяч школ без доступа к интернету

Четверть всех школ в стране не имеют доступа к интернету. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в Совете Федерации, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

По данным правительства России, в 2018 году в стране насчитывалось 41,3 тысяч общеобразовательных учреждений. То есть без постоянного доступа к всемирной паутине сегодня находится чуть более 10 тысяч школ. Министр просвещения Ольга Васильева заверила, что этот недостаток будет исправлен к 2021 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

«Цифровая образовательная среда будет большим подспорьем для наших учителей вне зависимости от места проживания <…>  Обеспечим все школы интернетом к 2021 году. 75,5 миллиардов рублей —  общий объем финансирования проекта»,  — сказала Васильева. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #интернет #общество #школа #васильева

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