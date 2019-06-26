Счетная палата РФ выявила 10 тысяч школ без доступа к интернету

Четверть всех школ в стране не имеют доступа к интернету. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в Совете Федерации, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

По данным правительства России, в 2018 году в стране насчитывалось 41,3 тысяч общеобразовательных учреждений. То есть без постоянного доступа к всемирной паутине сегодня находится чуть более 10 тысяч школ. Министр просвещения Ольга Васильева заверила, что этот недостаток будет исправлен к 2021 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».