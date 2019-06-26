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12:51   26 Июня 2019
Россия

Видео ликвидации готовившего теракт в Саратове боевика появилось в сети

Видео ликвидации готовившего теракт в Саратове боевика появилось в сети

ФСБ РФ опубликовала кадры спецоперации против члена террористической группировки ИГ*, который готовил теракт в Саратове. При задержании преступник оказал сопротивление и был ликвидирован. 

На видео видно, как отряд спецназа готовится захватить боевика. Кроме того, снято оборудование лаборатории в гараже, где преступник синтезировал взрывчатые вещества. Также показаны фрагменты сделанной преступником видеозаписи, на котором он произносит речь, похожую на клятву.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #общество #фсб рф

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