Видео ликвидации готовившего теракт в Саратове боевика появилось в сети

ФСБ РФ опубликовала кадры спецоперации против члена террористической группировки ИГ*, который готовил теракт в Саратове. При задержании преступник оказал сопротивление и был ликвидирован.

На видео видно, как отряд спецназа готовится захватить боевика. Кроме того, снято оборудование лаборатории в гараже, где преступник синтезировал взрывчатые вещества. Также показаны фрагменты сделанной преступником видеозаписи, на котором он произносит речь, похожую на клятву.

*Террористическая организация, запрещена в РФ