ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинской Службы безопасности, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба МВД республики.

В ведомстве заявили, что за организацией терактов в ДНР «стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое появилось при активном содействии ЦРУ США».

«Швед», он же Андрей Байдала — агент пятого департамента контрразведки СБУ. Он отдавал приказы убивать на территории ДНР. Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных (по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР – ред.) диверсантов. Он же причастен к убийству Захарченко», — говорится в сообщении.

ДНР известны все сотрудники отдела, причастные к перступлениям в Донбассе, подчеркнули в ведомстве. Правоохранители также отметили Сергея Моторина, на котором кровь «героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко».

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Вместе с ним скончался его телохранитель. В общей сложности ранено 12 человек, в том числе глава Минобороны ДНР Александр Тимофеев. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Украинские спецслужбы отрицают причастность к случившемуся.