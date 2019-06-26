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12:50   26 Июня 2019
Ближнее зарубежье

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинской Службы безопасности, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба МВД республики.

В ведомстве заявили, что за организацией терактов в ДНР  «стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое появилось при активном содействии ЦРУ США».

«Швед», он же Андрей Байдала — агент пятого департамента контрразведки СБУ. Он отдавал приказы убивать на территории ДНР. Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных (по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР – ред.) диверсантов. Он же причастен к убийству Захарченко», — говорится в сообщении.

ДНР известны все сотрудники отдела, причастные к перступлениям в Донбассе, подчеркнули в ведомстве. Правоохранители также отметили Сергея Моторина, на котором кровь «героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко».

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Вместе с ним скончался его телохранитель. В общей сложности ранено 12 человек, в том числе глава Минобороны ДНР Александр Тимофеев. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Украинские спецслужбы отрицают причастность к случившемуся.

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Автор: Арсений Аскольский
#днр #захарченко #сбу

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