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12:36   26 Июня 2019
Россия

Встреча по Афганистану с участием Ирана и Пакистана пройдет в июле

Встреча по Афганистану с участием Ирана и Пакистана пройдет в июле

Пакистан и Иран будут участвовать во встрече «тройки» России — США — Китая по афганскому регулированию, которая пройдет в июле. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. 

Его слова 26 июня приводит ТАСС. 

«Встреча пройдет в расширенном формате, кроме представителей России, Китая и США в ней будут принимать участие представители Пакистана и Ирана. Встреча состоится в июле», — прокомментировал он. 

Последний раз «тройка» встречалась в конце апреля в столице. В переговорах участвовали спецпредставители президента РФ, МИД КНР, а также Госдепартамента по Афганистану. 

После переговоров стороны конфликта призвали к незамедлительное снижению уровня насилия. Также РФ, США и Китай призвали участников «Талибана» (запрещен в РФ) скорее начать диалог о мире с афганской делегацией.

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Автор: Софья Белоцерковская
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