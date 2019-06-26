Встреча по Афганистану с участием Ирана и Пакистана пройдет в июле

Пакистан и Иран будут участвовать во встрече «тройки» России — США — Китая по афганскому регулированию, которая пройдет в июле. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Его слова 26 июня приводит ТАСС.

«Встреча пройдет в расширенном формате, кроме представителей России, Китая и США в ней будут принимать участие представители Пакистана и Ирана. Встреча состоится в июле», — прокомментировал он.

Последний раз «тройка» встречалась в конце апреля в столице. В переговорах участвовали спецпредставители президента РФ, МИД КНР, а также Госдепартамента по Афганистану.

После переговоров стороны конфликта призвали к незамедлительное снижению уровня насилия. Также РФ, США и Китай призвали участников «Талибана» (запрещен в РФ) скорее начать диалог о мире с афганской делегацией.