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13:07   26 Июня 2019
Россия

Крымстат рассказал о самых высокооплачиваемых профессиях на полуострове

Крымстат рассказал о самых высокооплачиваемых профессиях на полуострове

Управление федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополь обнародовало данные по уровню заработной платы в разных сферах деятельности на полуострове за первые месяцы текущего года.

Как выяснилось, наиболее высокий заработок с января по март 2019 годанаблюдался в финансовой и страховой сферах деятельности – в среднем 54,453 тысячи рублей, в области добычи полезных ископаемых – 53,504 тысячи рублей, и в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 39,061 тысячи рублей.

Данные Крымстста в среду приводит Министерство труда Республики Крым. Об этом сообщает информагентство News.ru.

Также, как отмечается, в число лидеров по размеру зарплат попали крымчане, которые трудятся в строительной сфере – их заработок в среднем составляет 38,167 тысяч рублей, и занятые в госуправлении, обеспечении военной безопасности или социальном обеспечении – они зарабатываю  в среднем по 33, 663 тысячи рублей. Замыкает пятерку высокооплачиваемых сфер деятельности в Крыму промышленность, где средняя зарплата составила 33,121 тысячи рублей.

При этом отмечается, что в целом по республике размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы с января по март 2019 года составил 29,384 тысячи рублей.

Крымстат рассказал о самых высокооплачиваемых профессиях на полуострове

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Автор: Александр Люблинский
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