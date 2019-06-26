ФАС обвиняет Google в нарушении закона из-за рекламы по написанию дипломов

Американской интернет-компании Google грозит штраф, так как она вновь нарушила российское законодательство. На этот раз поисковик выдавал контекстную рекламу по написанию дипломных работ, сообщили в ФАС 26 июня.

В ведомстве напомнили, что закон запрещает рекламировать услуги по подготовке или написанию дипломов, диссертаций и других работ, которые предусмотрены в системе научной аттестации или необходимы для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.

Подобную рекламу распространяли в сервисе «Google Adwords» в декабре прошлого года, отметили в публикации. Это означает, что материалы прошли проверку специалистов, а значит корпорация нарушила закон.

«Поскольку рекламораспространитель – Google LLC. – несет ответственность за нарушение требований законодательства, в отношении компании готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей», — указано на сайте ФАС.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что штрафные санкции, которые могут наложить на американскую корпорацию, составят до 700 тысяч рублей. Он считает, что все формальные процедуры, такие как составление протокола и приглашение представителя компании на процедуру, пройдут до конца июля.