Фейкометы Навального опустились до вбросов о массовом убийстве котов в Петербурге

Сторонников блогера Алексея Навального хлебом не корми – дай поистерить в соцсетях. Как правило, по надуманному поводу. То откопают в архивах интернета фотографию унитаза в виде раковины и выдадут это изображение за фотодоказательство «ужасающих» условий приготовления еды для школьников, то снимут постановочное «расследование» о сборе подписей в поддержку кандидата в губернаторы.

По словам неизвестных «очевидцев»

На этот раз замначальника петербургского штаба Навального Ольга Гусева распространила в Twitter «душераздирающую» новость о том, как в одном из дворов Красногвардейского района тяжелая спецтехника снесла домик для бездомных кошек якобы вместе с находящимися внутри животными. Конечно же, этот «садизм», по словам Гусевой, случился по распоряжению Беглова.

Господи, что? Вместе с животными? Какой садизм! https://t.co/51C9YL47tr — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) June 25, 2019

Гусеву, которую петербургские сторонники Навального называют «Иосиф Виссарионович» за репрессии, которые она устроила в штабе, не смутила ключевая формулировка в тексте о том, что животные находились в домике «по словам очевидцев». Зачем утруждать себя и разбираться, как все было на самом деле?

У котов все будет хорошо

История о якобы случившейся «расправе» над кошками распространяется в соцсетях со слов одной и той же женщины – некой Любови Крутицкой. Она, написав крайне эмоциональный пост, отказывается сообщать какие-либо подробности людям, которые включают здравый смысл и пытаются разобраться.

Тем временем, из секретариата Александра Беглова по его личному поручению сообщили в комментариях: кошки целы и невредимы, так же как и их дом, администрация района контактирует с активистами, чтобы найти новое место для кошачьего домика, которое бы устроило всех. Ведь на прежнее местоположение поступили жалобы от некоторых жильцов.

«В ближайшее время пройдет встреча с жителями для разъяснения как на законном основании устанавливать домики для бездомных кошек», - сообщили в секретариате градоначальника.

С петербургскими кошками все будет в порядке, а вот судьба кота, которого в Москве пнул человек, очень и очень похожий на кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, остается неизвестной. Сам Яшин жив, здоров и собирается на выборы.