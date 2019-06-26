Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Басманный суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца. Об этом 26 июня сообщает ТАСС.

По информации агентства, все стороны поддержали решение. Так, наложенные ограничения предполагают, что сестры не смогут покидать дома без разрешения следователя.

Окончательные обвинения в убийстве по предварительному сговору девушкам предъявили 14 июня. По мнению адвоката сестер Хачатурян, формулировка обвинения, предъявленная девушкам, несправедлива. Это послужило поводом для жалобы председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Мотивом для убийства стала «острая личная неприязнь» к отцу, причинявшему дочерям физические и психологические страдания. Сестер Хачатурян долгое время бил и насиловал отец.

Ранее за девушек вступился фронтмен System of a Down. Он призвал судебные органы быть более снисходительными по отношению к обвиняемым.