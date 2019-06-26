Мосгорсуд продлил арест братьев Магомедовых до 30 сентября

Московский городской суд продлил до 30 сентября арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Их обвиняют в хищении и создании организованного преступного сообщества.

Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня. Мосгорсуд также продлил до 30 сентября арест еще одного фигуранта дела — бывшего руководителя компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова.

Братьев Магомедовых и Артура Максидова арестовали в марте 2018 года. Кроме вышеперечисленных обвинений, братьям вменяется хищение двух с половиной миллиардов рублей, а Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. В рамках дела арестованы счета и активы 36 компаний.

СК РФ также обвиняет Зиявудина Магомедова хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги «Чуйский тракт». По данным следствия, предполагаемый организатор хищения — скрывающийся в ОАЭ глава «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов.