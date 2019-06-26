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12:21   26 Июня 2019
Россия

Мосгорсуд продлил арест братьев Магомедовых до 30 сентября

Мосгорсуд продлил арест братьев Магомедовых до 30 сентября

Московский городской суд продлил до 30 сентября арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Их обвиняют в хищении и создании организованного преступного сообщества.

Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня. Мосгорсуд также продлил до 30 сентября арест еще одного фигуранта дела — бывшего руководителя компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова.

Братьев Магомедовых и Артура Максидова арестовали в марте 2018 года. Кроме вышеперечисленных обвинений, братьям вменяется хищение двух с половиной миллиардов рублей, а Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. В рамках дела арестованы счета и активы 36 компаний. 

СК РФ также обвиняет Зиявудина Магомедова хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги «Чуйский тракт». По данным следствия, предполагаемый организатор хищения — скрывающийся в ОАЭ  глава «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов.

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Автор: Арсений Аскольский
#мосгорсуд #мамедовы

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