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12:04   26 Июня 2019
Россия

Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о распорядке дня президента РФ Владимира Путина на 26 июня. 

По словам Пескова, в среду пройдет заседание Госсовета, на котором президент обсудит чрезвычайно «важную и вечную тему» для России — развитие автомобильных дорог.

«И одновременно другая ипостась развития автомобильной сети — это обеспечение безопасности дорожного движения», — отметил он. 

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что последние два дня трудилась рабочая группа. На заседании выступят глава Бурятии, исполняющий обязанности главы Курской области, а также Ленобласти. Отдельно Песков отметил выступление министра МВД Колокольцева, связанного с безопасностью дорожного движения. 

«Предстоит большая содержательная работа. Сегодня же запланирован целый ряд рабочих встреч. Посмотрим, какие из них будут публичными», — заявил он.

Песков рассказал, что 26 июня также пройдет совещание с постоянными членами Совбеза и другие мероприятия.

Официальный представитель Кремля отметил, что у президента сегодня очень напряженный график. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #песков #политика #общество

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