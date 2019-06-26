Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о распорядке дня президента РФ Владимира Путина на 26 июня.

По словам Пескова, в среду пройдет заседание Госсовета, на котором президент обсудит чрезвычайно «важную и вечную тему» для России — развитие автомобильных дорог.

«И одновременно другая ипостась развития автомобильной сети — это обеспечение безопасности дорожного движения», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что последние два дня трудилась рабочая группа. На заседании выступят глава Бурятии, исполняющий обязанности главы Курской области, а также Ленобласти. Отдельно Песков отметил выступление министра МВД Колокольцева, связанного с безопасностью дорожного движения.

«Предстоит большая содержательная работа. Сегодня же запланирован целый ряд рабочих встреч. Посмотрим, какие из них будут публичными», — заявил он.

Песков рассказал, что 26 июня также пройдет совещание с постоянными членами Совбеза и другие мероприятия.

Официальный представитель Кремля отметил, что у президента сегодня очень напряженный график.