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12:04   26 Июня 2019
Россия

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ

Российские инженеры разрабатывают аналог самолета США непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя AC-130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на «Армии-2019».

По данным агентства, аванпроект на базе транспортника Ан-12 уже разработан. Его оснастят пушками калибра 57 мм. Также воздушное судно планируется вооружить орудиями меньшего калибра и автоматическими гранатометами.

Самолет непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя AC-130 — вооруженная модификация транспортника C-130 «Геркулес». Сейчас самая современная его модификация — AC-130W Stinger II.  Самолет вооружен двумя пушками разного калибра: 30-мм GAU-23/A и 105-мм М102.

Ежегодный международный форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. В мероприятии поучаствуют 1,5 тысячи предприятий. 

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Автор: Арсений Аскольский
#разработки #армия-2019 #ac-130

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