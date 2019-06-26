Резник в очередной раз проигнорировал судебное заседание

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вновь проигнорировал судебное заседание по поводу гражданского иска директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко, сообщают «Невские новости» 26 июня.

Слушание по делу проходит в среду в Василеостровском районном суде Петербурга. Иск касается защиты чести и достоинства Глущенко, среди ответчиков также выступают ООО «Медиа. СП-б» и ООО «Мой район-СПб».

Издание указало, что скандальный депутат не явился на слушание. Также поступил и сам истец. В зале находятся лишь адвокаты. Стоит отметить, что представитель депутата решила пропустить прошлое заседание.

Напомним, что Резник оскорбил главу «Воин-В», неоднократно называв его «негодяем», «лжецом», «провокатором». К тому же, депутат и ряд его бывших и нынешних коллег шантажировали строителей, так как им не нравится программа реновации.

Не стоит забывать и того факта, что Резник оказался в центре внимания после первомайской демонстрации. На мирном шествии он вел себя неадекватно, провоцировал людей. Позже в сети появились видеозаписи, на которых он, предположительно, употребляет запрещенные вещества.

Депутат никак не комментирует информацию, а также отказался проходить медицинское освидетельствование. Недавно Резник с женой посещали Чехию. Их заметили в магазине, который продает аксессуары для курения. На пражских улицах он вновь курил, предположительно, легкие наркотики. Стоит отметить, что в стране это не запрещается.

По прибытии в петербургский аэропорт «Пулково» он вел себя странно. Позднее в дом его матери прибыли врачи клиники, которая специализируется на помощи алкозависимым. Источники говорили о «белой горячке» у депутата.