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11:52   26 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

ЦИК Украины должен повторно рассмотреть документы для регистрации кандидатов в народные депутаты от партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Об этом 26 июня сообщает «Интерфакс». 

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе поделился в Facebook о решением суда. 

«РНС МС [«Рух нових сил» Михаила Саакашвили] выиграл суд!!! Идем в ЦВК [ЦИК]!!!», — написал он. 

В воскресенье ЦИК отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации. Поводом для этого стал внеочередной съезд партии, проведенный с нарушениями устава, пояснили в комиссии. На заседании был утвержден список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах. 

Ранее члены партии и ее сторонники потребовали выполнить решение суда, собравшись у здания ЦИК поздно вечером. В Центризбирком их не пустили. Пока неизвестно, когда именно пройдет повторное рассмотрение документов. 

Партия «Рух новых сил» была создана два года назад на Украине. Ее возглавляет Саакашвили. Согласно соцопросу Киевского международного института социологии, украинцы не готовы поддержать партию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #саакашвили #политика #общество

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