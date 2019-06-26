СК РФ просят проверить депутата Грузии, заявившего об убийстве россиян

Член российской делегации, которая участвовала в МАП в Тбилиси, Николай Земцов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить грузинского депутата, который с трибуны парламента заявил об убийстве россиян. Об этом сообщает «News.ru» 26 июня.

Речь идет о парламентарии Грузии Акакие Бобохадзе. Земцов в заявлении просит ведомство проверить, причастен ли грузинский депутат к преступлениям в отношении россиян в период с 1992 по 2019 годы.

«В ходе развития данной политической акции [беспорядков в Грузии] один из грузинских депутатов произнес фразу, обращаясь ко мне лично и к другим членам российской делегации: «Убивал вас в Абхазии, убиваю и буду убивать», — указано в документе.

Российский парламентарий просит считать высказывание «признанием в причастности к убийствам граждан Российской Федерации во время грузино-абхазского конфликта 1992–93 годов и в последующие годы, сделанное публично, в присутствии представителей средств массовой информации». К тому же, считает член делегации, можно сделать вывод, что Бобохидзе причастен и даже планирует совершение особо тяжких преступлений против россиян.

В беседе в изданием Земцов допустил, что можно сделать скидку на контузию и состояние аффекта.

«Но место, где это происходило, не подразумевает шуток — это парламент и это официальная делегация. Стало быть, это вызов и признание, которое он совершил в состояние аффекта», — отметил он.

Парламентарий хочет, чтобы грузин объяснил российским следователям «был это военный конфликт или организованная преступность, что он имел в виду». При необходимости, он может предоставить видео с его выступления в качестве доказательства .

«Такие заявления не должны оставаться без реакции», — подчеркнул собеседник.

Стоит отметить, что Бобохидзе участвовал в абхазском конфликте в 1992–93 годах.

«В той войне погибли и грузины, и абхазы. Только о [смертях] русских я не жалею, так как им там делать было нечего», — говорил он в интервью «Интерпрессньюс».

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. На протестах можно увидеть флаги Штатов, а американские СМИ добавляют масла в огонь громкими заголовками и недостоверными фактами.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.