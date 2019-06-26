Навальный «кормится» со стола богатых воротил, обслуживая их интересы

Алексей Навальный в начале своей карьеры делал ставку на оппозицию. Вероятно, блогер полагал, что в либеральных кругах денег крутится больше. Продвинуться наверх ему помогли полезные знакомства, в частности связь с Марией Гайдар, дочерью Егора Гайдара, пишет ФАН.

Они вместе работали в штабе губернатора Кировской области Никиты Белых. О том, насколько близки были эти отношения, остается догадываться. Очевидцы заявляют, что пара была неразлучна и хотела купить общую недвижимость в Черногории, пишет агенство. При этом все знали, что у Навального в Москве есть семья.

После того, как Белых осудили за взятки, а на горизонте замаячило дело «Кировлеса», Гайдар решила помочь Навальному и пристроила его в Йель. На своем сайте блогер признается в этом, а также в том, что принимающая сторона взяла все расходы на себя.

После курсов Йеля Навальному начали предлагать «помощь» разные спонсоры в обмен на некие услуги. Например, блогера активно поддерживали олигархи Зимины, пишет агентство. Основатель «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») и его сын перечисляют Навальному несколько сотен тысяч рублей ежемесячно.

Зимины «помогали» многим российским либералам. Иногда их благотворительные организации объявлялись НКО и попадали в опалу, как это было с фондами «Династия» и «Среда».

Еще одним спонсором Навального оказался миллиардер, владелец сети автосалонов «Рольф» Сергей Петров, который неоднократно в своих интервью предрекал развал России. Кроме того, он даже успел побывать депутатом Госдумы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия». Известен тем, что стал одним из трех парламентариев, которые не стали голосовать за воссоединение Крыма с РФ.

Навальный же в своих расследованиях никак не касался своего спонсора, несмотря на то, что информация об австрийской недвижимости и кипрских офшорах миллиардера буквально лежит на поверхности, сообщает агентство. При этом помощники Петрова в одном из писем блогеру попросили его найти повод «придраться юридически» к успешным конкурентам по бизнесу, в частности, к компании «Авилон».

Другой известный миллиардер Дэн Раппопорт тоже использовал Навального в своих делах. В интервью The New York Times Раппопорт называл блогера «одним из честных, идеалистических и идейных людей», который якобы «борется за спасение России».

Работая в России, миллиардер манипулировал с помощью Навального стоимостью ценных бумаг, пишет ФАН. Он заказывал у блогера «расследования» в отношении крупных акционерных обществ и зарабатывал на изменениях курса рынка акций.

Блогер критикует одних олигархов, но при этом других не трогает. Например, он весьма лояльно относится к владельцам «Альфа-групп», в частности, одному из богатейших людей планеты — Михаилу Фридману. Связь Навального с «Альфа-групп» — уже давно не секрет. Еще в 2013 году лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал его «олигархическим проектом», который продвигает интересы олигархов из «Альфа-групп».

Все это время Навальный приспосабливался под запросы богатых и влиятельных людей, но сам таким стать так и не смог. Сейчас он пытается использовать свой последний шанс и с помощью своих ставленников закрепиться в Мосгордуме.