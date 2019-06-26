Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду

Житель Киева Дарт Вейдер поучаствует в досрочных выборах в Верховную раду. Он баллотируется на избирательном округе № 135 в Одессе. Об этом сообщается на сайте украинской ЦИК.

По данным Центризбиркома, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, он гражданин Украины. У него есть высшее образование. Дарт Вейдер — директор ООО «Темная сторона силы» , член политической партии «Блок Дарта Вейдера» и ею выдвинут.

В 2015 году партия «Блок Дарта Вейдера» выдвинула на выборы в Одесский горсовет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду. На парламентских выборах в 2014 году ЦИК зарегистрировала шесть человек с именем Дарт и фамилией Вейдер. Все они выдвигались от «Интернет-партии Украины».

Очередные выборы в Раду были запланированы на октябрь. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.