Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ
Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду
Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

 Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США
Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ
Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду
Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

 Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США
11:40   26 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду

Житель Киева Дарт Вейдер поучаствует в досрочных выборах в Верховную раду. Он баллотируется на избирательном округе № 135 в Одессе. Об этом сообщается на сайте украинской ЦИК.

По данным Центризбиркома, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, он гражданин Украины. У него есть высшее образование. Дарт Вейдер — директор ООО «Темная сторона силы» , член политической партии «Блок Дарта Вейдера» и ею выдвинут.

В 2015 году партия «Блок Дарта Вейдера» выдвинула на выборы в Одесский горсовет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду. На парламентских выборах в 2014 году ЦИК зарегистрировала шесть человек с именем Дарт и фамилией Вейдер. Все они выдвигались от «Интернет-партии Украины».

Очередные выборы в Раду были запланированы на октябрь. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #выборы #рада #дарт вейдер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...