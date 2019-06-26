Ситуация с наркопреступлениями в Петербурге остается напряженной

Наркотрафик в Санкт-Петербурге не снижается, ситуация остается напряженной.

Об этом заявил начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Михаил Коржик. Его слова 26 июня передает «Петербургский дневник».

По словам Коржика, растительные психотропные вещества сегодня сменяет синтетика. Он отметил, что Петербург насыщен предприятиями, которые производят химикаты. Коржик также рассказал о вузах, где готовят химиков, использующих знания не во благо.

«Существенной проблемой стала прослойка людей, которые сами не потребляют наркотики, но активно участвуют в их распространении, наживаясь на этом. Курьеры, которых завлекают обещаниями высоких заработков», — рассказал Михаил Коржик.

Несмотря на отрицательную динамику, эта волна пошла на спад. Усилиями правоохранителей и исполнительной власти удалось провести ряд задержаний.

Коржик также рассказал, почему из аптек пропали марганцовка и ацетон. Эти вещества используются как прекурсоры для создания наркотиков.

Эксперт отметил, что для восстановления здоровья человека, употреблявшего наркотики, требуется пять-семь миллионов рублей.

«Наркотики стоят огромных денег! Может, лучше потратить их на билет в кино? Или на квартиру, развитие своей личности, да и много куда еще, чтобы это принесло пользу человеку и обществу через его личностный рост», – призывает он.

Во среду 26 июня отмечается День борьбы с наркозависимостью. В Петербурге с начала 2019 года зарегистрировали более пяти тысяч преступлений в этой области.