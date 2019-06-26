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11:13   26 Июня 2019
Россия

СФ одобрил приостановку ДРСМД

СФ одобрил приостановку ДРСМД

Члены Совета Федерации одобрили закон о приостановке Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Заседание состоялось в среду, 26 июня. Теперь документ передадут на подпись президенту Владимиру Путину.

20 октября прошлого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и США.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе Америке на приостановку действия ДРСМД и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Однако этого все еще не произошло.

Заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва может вернуться к выполнению ДРСМД, если Вашингтон пойдет на аналогичный шаг.

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Автор: Анна Манц
#совфед #дрсмд

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