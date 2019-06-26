Активисты вышли на пикет к ЗакСу с требованием лишить Резника мандата из-за наркомании

Группа петербургских активистов устроила пикет у стен городского Заксобрания, требуя принять решение о лишении депутатского статуса Максима Резника, которого подозревают в пристрастии к наркотическим веществам.

Как сообщает в среду информационное агентство «Невские Новости», петербуржцы вышли к зданию Заксобрания с плакатами: «Прошло семь дней, 10 тысяч горожан ждут ответа» и «Хватит покрывать Резника».

Сотрудники правоохранительных органов подошли к участникам пикета с проверкой документов, после чего попросили их разойтись.

Ранее в поддержку предложения отстранить парламентария от работы в ЗакСе было собрано более 10 тысяч подписей. Сбором подписей занималась инициативная группа, возглавляемая бывшим координатором движения «Антидилер» Антоном Одинцовым. Помимо сбора подписей, общественники направили в Заксобрание официальное обращение с ультиматумом: принять решение по отстранению Максима Резника от занимаемых должностей в течение недели. По истечении семи суток никакого ответа от парламентариев не последовало, в связи с чем общественники и вышли с пикетом к стенам Заксобрания.

По словам Антона Облицова, собранные активистами десять тысяч подписей петербуржцев подтверждают, что жители города не желают, чтобы наркоманы имели отношение к принятию законов.

«Своим образом жизни Максим Резник порочит региональные органы власти и подрывает авторитет депутатского сообщества. Нам непонятно, почему Заксобрание игнорирует мнение своих избирателей. Почему покрывают наркомана», - подчеркнул общественник.

Напомним: депутат петербургского Заксобрания Максим Резник привлек внимание к своему аморальному образу жизни неадекватным поведением и провокациями на праздничном шествии 1 мая. После того, как информация об этом была опубликована в СМИ, соседи Резника обнародовали многочисленные видео, на котором запечатлели депутата курящим по всей видимости запрещенные вещества.

Коллеги Резника не оставили появившиеся факты без внимания и призвали его сдать тест на упротребление наркотиков. При этом депутат Государственной Думы Виталий Милонов, заявил, что в случае отказа сдать анализы Резник тем самым косвенно подтвердит свою зависимость. Резник, тем не менее, проигнорировал эти призывы. Спустя некоторое время, слетав на отдых в Прагу и вернувшись на родину, скандальный депутат пожаловался на шумиху вокруг его персоны, ответив, что это мешает ему жить спокойно. При этом он по-прежнему отказывается отвечать на вопросы журналистов и проходить освидетельствоваение.