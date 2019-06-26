Лесные пожары в Сибири тушат искусственными дождями

Специалисты вызывают искусственные осадки, чтобы бороться с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится на сайте Авиалесохраны.

В Якутии площадь лесных пожаров составляет 141 тысячу гектаров, а более 21 тысячи гектаров горит в Забайкалье.

Для того, чтобы локализовать и ликвидировать возгорания специалисты прибегают к методу искусственного вызывания осадков. Эта мера затронет регионы Сибири и Дальнего Востока, в том числе территории Иркутской области, Красноярского края, республик Бурятия и Саха.

Для этого используют самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер» для размещения пиропатронов, содержащих йодистое серебро. Под воздействием реагента происходит выпадение естественных осадков над территорией лесных пожаров.