Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ
Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду
Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

 Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США
Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Путин обсудит на заседании Госсовета развитие автомобильных дорог

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ

Аналог американской летающей батареи AC-130 разрабатывают в РФ
Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Суд пустил на выборы в Раду партию Саакашвили

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду

Дарт Вейдер выдвинул кандидатуру на выборах в Раду
Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

 Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США
11:18   26 Июня 2019
Россия

Лесные пожары в Сибири тушат искусственными дождями

Лесные пожары в Сибири тушат искусственными дождями

Специалисты вызывают искусственные осадки, чтобы бороться с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится на сайте Авиалесохраны.

В Якутии площадь лесных пожаров составляет 141 тысячу гектаров, а более 21 тысячи гектаров горит в Забайкалье. 

Для того, чтобы локализовать и ликвидировать возгорания специалисты прибегают к методу искусственного вызывания осадков. Эта мера затронет регионы Сибири и Дальнего Востока, в том числе территории Иркутской области, Красноярского края, республик Бурятия и Саха.

Для этого используют самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер» для размещения пиропатронов, содержащих йодистое серебро. Под воздействием реагента происходит выпадение естественных осадков над территорией лесных пожаров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сибирь #общество #дальний восток #лесные пожары

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...