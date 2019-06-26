Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

В недрах американского Госдепа вызрел «самый амбициозный план помощи палестинскому народу» за всю историю арабо-израильского конфликта. Именно так его сегодня презентуют в Штатах. Его суть завалить Палестину деньгами, чтобы в ответ арабы отказались от всех тех своих (согласно решения ООН) территорий, на которые сегодня претендует Израиль.

Насколько он реалистичен и для чего он вообще появился сегодня на повестке дня? Давайте попробуем разобраться.

Израиль превыше всего

Трамп уже неоднократно доказывал, что интересы Израиля для него стоят, как минимум, на одном уровне с американскими, а иногда и выше. Именно интересы Тель-Авива он в первую очередь сегодня отстаивает на любых переговорах по вопросам Ближнего Востока, и именно ради них он готов, если потребуется, пожертвовать в этом регионе всеми остальными союзниками.

Самым наглядным примером этому служат недавние решения Госдепа признать Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, а оккупированные израильтянами территории частью этого государства. Это ожидаемо вызвало целый шквал протестов в странах арабского мира (да и вообще исламских государствах), а немногочисленные оставшиеся у Вашингтона в регионе арабские союзники, и в первую очередь Саудовская Аравия выразили в связи с этим событием решительный протест.

Который, к слову, не был американцами услышан.

Еврейское лобби в США чрезвычайно влиятельно. В 2016-ом оно поддержало Трампа во время выборов и во многом предопределило его успех. В 2020-ом поддержка этой группы также крайне важна нынешнему президенту, и он делает все, чтобы у нее не было никаких сомнений в том, кого надо поддержать.

И очень похоже, что заявка на попытку окончательного решения палестинского вопроса является той наживкой, которая заставит американское произраильское лобби активно выступить на стороне Трампа.

Тем более, что по словам его зятя, Джареда Кушнера, кстати, одного из представителей лобби, к тому же курирующего ближневосточное направление в администрации тестя, продвижение этого плана займет не один год, а значит растянется минимум на второй срок Трампа. А демократы скорее всего данную инициативу не поддержат.

Итак, в чем же суть этого «исторического» плана.

В течение десяти лет с начала реализации в Палестину должно быть вложено 27,5 миллиардов долларов. За эти деньги предполагается полностью перестроить уклад этой территории, и тем самым отвратить палестинцев от желания продолжать войну с Израилем.

Одновременно с этим 23 миллиардов долларов должны получить страны, принявшие палестинских беженцев (Египет - 9,1 миллиарда долларов, Иордания – 7,4 миллиардов долларов, Ливан - 6,3 миллиарда долларов), которые будут потрачены на их интеграцию. Таким образом, Вашингтон предполагает решить сразу две важнейшие проблемы палестинского узла противоречий – чем занять, привыкших воевать палестинцев и что делать с теми беженцами, которым по сути уже некуда возвращаться, так как их место уже занято израильскими поселенцами.

План хорош, особенно с точки зрения Израиля. Но в нем есть два существенных изъяна. Изъян первый, он не подходит палестинцам. Изъян второй - он не подходит спонсорам «палестинских террористов» (в терминологии Израиля), которым фактически и предлагают его оплатить.

Нужен ли такой мир Палестине

Судите сами, зачем палестинцам нужен мир, если весь их политический бомонд привык паразитировать на войне, получая на нее деньги от персидских шейхов. При этом эти люди абсолютно не думают о будущем своих территорий, так как совершенно не разбирается в вопросах экономики. Нынешние палестинские политики прекрасно понимают, что в случае начала реализации плана Трампа вместо них к власти придут совершенно другие люди, а их место будет на исторической помойке.

Да, «попилить» 27,3 миллиарда долларов дело «хорошее», но где гарантия, что их к этому допустят? А еще за десятилетия борьбы с Израилем они и так получили явно не меньшие суммы, причем отчитываться за их расходование они никому не обязаны (война все спишет).

А еще, согласившись на американский план, надо будет что-то объяснять своим сторонникам, которые сразу объявят своих нынешних поводырей изменниками и израильскими агентами. Именно поэтому ожидать того, что палестинские элиты с радостью примут «мирный план» точно не стоит.

Но даже не с ними надо решать этот вопрос. В конце концов все решают спонсоры. А потому нужно убедить Саудовскую Аравию, что этот план ей выгоден. И это при том, что уже сегодня Джаред Кушнер говорит, что львиную долю расходов должны взять на себя именно арабские монархии Персидского залива, а контролировать их будет созданный американцами специальный фонд (читай произраильское лобби США).

И такая постановка вопроса для арабов выглядит в высшей степени оскорбительной и неприемлемой. Выкинуть более 50 миллиардов долларов, в условиях колоссального дефицита их собственного бюджета (речь о КСА), да еще и отдать их на разграбление американцам, собаку съевших на подобных коррупционных схемах? А в чем смысл? И это первый и самый важный вопрос, который зададут арабские шейхи господину Кушнеру. И если честно, я не знаю, каким образом тот сможет их убедить.

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