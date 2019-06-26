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11:07   26 Июня 2019
Россия

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен вице-президентом Газпромбанка

Бывший глава «Росгеологии» Роман Панов стал первым вице-президентом Газпромбанка. О его назначении сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Панов будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. В Газпромбанке отметили его опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере.

Напомним, Панова отправили в отставку в конце марта. 1 апреля Минприроды сообщило, что главой «Росгеологии» назначен экс-замминистра экономического развития, бывший глава ВЭБа Сергей Горьков. В январе «Росгеология» расторгла контракт с первым замгендиректора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики.

Ранее в соцсетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры рассказывал об интимных отношениях с подчиненными и прочих моментов, касающихся его положения. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин после этого распорядился провести в Росгеологии проверку топ-менеджеров компании, а также ее хозяйственно-финансовой деятельности.

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Автор: Арсений Аскольский
#панов #газпромбанк #росгеология

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