Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен вице-президентом Газпромбанка

Бывший глава «Росгеологии» Роман Панов стал первым вице-президентом Газпромбанка. О его назначении сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Панов будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. В Газпромбанке отметили его опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере.

Напомним, Панова отправили в отставку в конце марта. 1 апреля Минприроды сообщило, что главой «Росгеологии» назначен экс-замминистра экономического развития, бывший глава ВЭБа Сергей Горьков. В январе «Росгеология» расторгла контракт с первым замгендиректора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики.

Ранее в соцсетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры рассказывал об интимных отношениях с подчиненными и прочих моментов, касающихся его положения. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин после этого распорядился провести в Росгеологии проверку топ-менеджеров компании, а также ее хозяйственно-финансовой деятельности.