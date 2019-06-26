Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратове. Его готовил член ИГ* в людном месте, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве рассказали, что гражданин РФ приобрел средства поражения и необходимые детали для изготовления самодельных взрывных устройств. В гараже он создал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

В ФСБ отметили, что преступник дал присягу главарям террористической организации и действовал по их указанию.

Во время задержания террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ. Силовики и гражданские не пострадали.

*Террористическая организация, запрещена в РФ