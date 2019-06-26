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10:58   26 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Кличко обжалует решение суда по проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве

Кличко обжалует решение суда по проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве

Решение, принятое ранее Окружным административным судом Киева, отменить решение Киевского городского совета переименовать  Московский проспект в проспект Степана Бандеры, а проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича будет обжаловано.

Об этом в среду в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина», - заявил градоначальник.

При  этом Кличко пообещал, что Киевский городской совет примет повторное решение о переименовании двух вышеназванных проспектов в честь украинских националистов.

Кличко обжалует решение суда по проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве

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Автор: Александр Люблинский
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