Уникальную защитную маску показали на форуме «Армия-2019»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) на международном форуме «Армия-2019» презентовал противобактериальную маску индивидуальной защиты, которая не имеет аналогов в мире.

Об этом в среду, 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Полумаска-респиратор эффективна против любых типов микроорганизмов, в том числе туберкулезной палочки, спор плесени и грибов, бактерий, вирусов.

Производитель маски — Раменский приборостроительный завод. Разработка может применяться в медицине, фармацевтике, горнодобывающей, металлургической и химической отраслях, а также в животноводстве и пищевой промышленности.

Инженеры КРЭТ отметили, что в основе респиратора лежит уникальная технология «ТИОКРАФТ». Она сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующей их инактивацией в присутствии мягкого ультрафиолетового излучения и катализатора на основе фотокаталитического элемента.

Ежегодный международный форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. В мероприятии поучаствуют 1,5 тысячи предприятий.