США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов
Меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения подписали Соединенные Штаты Америки и Украина.
Об этом в среду на своем сайте сообщает Госдепартамент США.
В опубликованном документе, в частности говорится о планах Вашингтона в течение двух лет выделить Киеву четыре миллиона долларов для строительства шести новых складов боеприпасов.
«Этот проект повысит безопасность и сохранность украинских боеприпасов», - отметили в Госдепартаменте.
Ранее в ходе слушаний Комитета сената по иностранным делам спецпредставитель внешнеполитического ведомства США по Украине Курт Волкер сообщил, что Киев собирается купить у Вашингтона оружие.
«Важно, чтобы Украина ответила США взаимностью в плане покупки у американской стороны военной техники», - подчеркнул он.