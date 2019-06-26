США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов

Меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения подписали Соединенные Штаты Америки и Украина.

Об этом в среду на своем сайте сообщает Госдепартамент США.

В опубликованном документе, в частности говорится о планах Вашингтона в течение двух лет выделить Киеву четыре миллиона долларов для строительства шести новых складов боеприпасов.

«Этот проект повысит безопасность и сохранность украинских боеприпасов», - отметили в Госдепартаменте.

Ранее в ходе слушаний Комитета сената по иностранным делам спецпредставитель внешнеполитического ведомства США по Украине Курт Волкер сообщил, что Киев собирается купить у Вашингтона оружие.