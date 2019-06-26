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 США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов

США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов
10:23   26 Июня 2019
Весь мир

США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов

США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов

Меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения подписали Соединенные Штаты Америки и Украина.

Об этом в среду на своем сайте сообщает Госдепартамент США.

В опубликованном документе, в частности говорится о планах Вашингтона в течение двух лет выделить Киеву четыре миллиона долларов для строительства шести новых складов боеприпасов.

«Этот проект повысит безопасность и сохранность украинских боеприпасов», - отметили в Госдепартаменте.

США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов

Ранее в ходе слушаний Комитета сената по иностранным делам спецпредставитель внешнеполитического ведомства США по Украине Курт Волкер сообщил, что Киев собирается купить у Вашингтона оружие.

«Важно, чтобы Украина ответила США взаимностью в плане покупки у американской стороны военной техники», - подчеркнул он.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #украина #киев #вашингтон #боеприпасы #склады

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