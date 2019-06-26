Токсичные бактерии отравляют Байкал

Вода из озера Байкал, которое является самым большим хранилищем пресной воды, скоро станет непригодной для потребления, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов. Он выступил на Всероссийском водном конгрессе.

Виной всему бактерии, которые вырабатывают токсины. Специалист отметил, что концентрация данных микроорганизмов выросла до предельных значений.

«Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», — подчеркнул Федотов.

К тому же, меняется и экосистема Байкала из-за водоросли Спирогира. По словам директора, растение распространилось практически по всему мелководью, тогда как раньше она занимала гораздо меньшие площади.

«В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично», — указал ученый.

Из-за распространения Спирогиры исчезают байкальские губки, добавил эксперт.

Среди прочих причин — огромные лесные пожары рядом с озером. Дым приносит Байкалу аммоний, который также разрушает экосистему пресноводного хранилища.

Ранее специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что необходимо ограничить туристический поток на Байкал, чтобы сохранить его природу и чистоту. Ведь люди производят много мусора и не убирают за собой.