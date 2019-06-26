Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в конгрессе, которые состоятся 17 июля. Ранее ему была направлена повестка. Это первое публичное мероприятие спецпрокурора с момента его назначения на эту должность.

Примерно два года Мюллер работал над провальным расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. В итоге спецпрокурор не нашел ни одного доказательства «сговора» между Москвой и американским лидером Дональдом Трампом.

В расследовании были задействованы 40 агентов ФБР и 19 следователей на деньги американских налогоплательщиков. В общей сложности оно обошлось в 35 миллионов долларов. Итоговый доклад состоит из 448 страниц, но факт «сговора» так и не был подтвержден.

Россия неоднократно заявляла, что никогда не вмешивалась в дела других государств. Президент РФ, комментируя расследование Мюллера, связал его с кризисом политической системы в США.

Кроме того, адвокат принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компании «Конкорд» Эрик Дюбелье, потребовал привлечь к уголовной ответственности Мюллера и его коллегу, генпрокурора США Вильяма Барра.

Позже замгенпрокурора США Род Розенстайн направил Трампу письмо с прошением об отставке. Сам Мюллер в конце мая заявил, что официально закрывает свой офис и покидает Минюст.