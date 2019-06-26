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10:20   26 Июня 2019
Весь мир

Более 100 тысяч жителей Японии эвакуируют из-за ливней

Более 100 тысяч жителей Японии эвакуируют из-за ливней

Власти японского города Урасоэ японской префектуры Окинава рекомендовали эвакуироваться порядка 115 тысячам местных жителей. Причина — продолжающиеся сильные ливни.

Об этом в среду, 26 июня, сообщает местный телеканал NHK. Власти Японии считают, что ливни могут вызвать сход оползней, так как уровень опасности оценивается на четыре из пяти. Горожан призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

В Окинаве продолжаются сильные дожди, которые вызваны приближением тайфуна. По прогнозам синоптиков, уже к 27 июня он может обрушиться на тихоокеанское побережье на юго-западе Японии.

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Автор: Саида Габиева
#япония #ливни #тайфун #окинава

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