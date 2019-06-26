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10:16   26 Июня 2019
Весь мир

РФ может вернуть полномочия в ПАСЕ, но с определенными условиями

РФ может вернуть полномочия в ПАСЕ, но с определенными условиями

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил российской делегации вернуть полномочия, но с некоторыми условиями. Об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на проект резолюции органа к докладу по полномочиям.

В частности, в документе указано, что правительство РФ должно освободить украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в Керченском проливе, внести деньги в бюджет СЕ, сотрудничать в расследовании рейса MH17 Malaysia Airlines и убийства Бориса Немцова. 

«Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств», — добавили в материалах.

Помимо этого, ассамблея просит принять меры для предотвращения нарушения прав «лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов», в частности на территории Чеченской Республики.

РФ может вернуть полномочия в ПАСЕ, но с определенными условиями

«Мониторинговому комитету представить доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года», — отмечается в проекте.

В апреле 2014 года российская миссия лишилась права голоса из-за присоединения Крымского полуострова. Летом прошлого года Москва приостановила выплату взноса в бюджет СЕ, так как не участвовала в работе ПАСЕ. Также РФ предложила изменить регламент ассамблеи, чтобы никто не мог лишать полномочий национальные делегации.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая приглашает российскую сторону к участию в июньской сессии. В документе указано, что право участников на голосование, выступление и представление не может ущемляться санкциями. Вместе с тем, сохраняется возможность оспорить полномочия миссий.

25 июня член российской делегации, сенатор Александр Башкин отмечал, что Москва будет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы только при условии полного соблюдения полномочий российской миссии. Также, при их восстановлении, Россия переведет деньги за все неуплаченные взносы.

На голосовании украинские и грузинские парламентарии оспорили полномочия российской делегации. Вечером 26 июня участники должны рассмотреть доклад о полномочиях. Если его примут, то Россия будет ограничена в работе.

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Автор: Анна Манц
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