Более 120 человек арестовали в Италии по обвинению в мафиозной деятельности

Полиция Италии арестовала порядка 120 человек, которых подозревают в причастности к деятельности могущественной преступной организации каморра. Аресты проходили в разных районах страны.

Спецоперацию провели на рассвете сотрудники спецподразделений карабинеров. Расследованием этого крупного дела занимались совместно представители Управления по борьбе с мафией, государственной полиции и финансовой гвардии. Под ударом оказались влиятельные кланы каморры Контини, Маллардо и Личчарди.

Правоохранители во время обысков изъяли имущества на общую сумму около 130 миллионов евро.

Бандитов обвиняют в причастности к мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, рэкете, «отмывании» денег, добытых преступным путем, и других тяжких преступлениях.