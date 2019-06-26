Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Основной и дублирующий экипажи МКС начали проходить экзамены перед полетом

Основной и дублирующий экипажи МКС начали проходить экзамены перед полетом

 Рябков указал, что РФ предлагает участникам СВПД ряд схем для сохранения сделки

Рябков указал, что РФ предлагает участникам СВПД ряд схем для сохранения сделки
Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

 Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков
Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

 США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов

США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов
Основной и дублирующий экипажи МКС начали проходить экзамены перед полетом

Основной и дублирующий экипажи МКС начали проходить экзамены перед полетом

 Рябков указал, что РФ предлагает участникам СВПД ряд схем для сохранения сделки

Рябков указал, что РФ предлагает участникам СВПД ряд схем для сохранения сделки
Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

Военный скончался после госпитализации из-за взрыва на арсенале в Казахстане

 Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков

Климкин попросил «Большую двадцатку» повлиять на РФ для освобождения моряков
Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Спецпрокурор Мюллер выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

 США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов

США помогут Украине со строительством новых складов для боеприпасов
9:53   26 Июня 2019
Россия

Основной и дублирующий экипажи МКС начали проходить экзамены перед полетом

Основной и дублирующий экипажи МКС начали проходить экзамены перед полетом

Комплексные экзаменационные тренировки основного экипажа МКС-60/61 и дублирующего стартовали в Центре подготовки космонавтов 26 июня.

Члены основного экипажа — россиянин Александр Скворцов, европеец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — готовятся к тесту на тренажере российского сегмента Международной космической станции, согласно вытянутым билетам. Их «дублеры» — Сергей Рыжков от госкорпорации «Роскосмос», Томас Маршаберн от NASA и Соичи Ногучи от японского JAXA — выполняют задания на тренажере пилотируемого корабля «Союз-МС».

Отмечается, что в четверг экзаменуемые поменяются местами.

Глава ЦПК Павел Власов отметил, что космонавтам предстоят непростые дни. Все тренировки будут проходить «по-боевому», чтобы оценки подготовки были верными.

«У меня лично и у сотрудников Центра нет сомнений в том, что оценки будут самыми высокими, поскольку наш интернациональный экипаж достаточно опытный: они прошли дублирование двух основных экипажей, поэтому их уровень подготовки сомнений не вызывает», — поделился он.

Ожидается, что старт очередной экспедиции на орбитальную станцию состоится 20 июля с космодрома Байконур. Длительность операции составит 201 день.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#экзамены #мкс #космонавты #цпк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...