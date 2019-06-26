Основной и дублирующий экипажи МКС начали проходить экзамены перед полетом

Комплексные экзаменационные тренировки основного экипажа МКС-60/61 и дублирующего стартовали в Центре подготовки космонавтов 26 июня.

Члены основного экипажа — россиянин Александр Скворцов, европеец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — готовятся к тесту на тренажере российского сегмента Международной космической станции, согласно вытянутым билетам. Их «дублеры» — Сергей Рыжков от госкорпорации «Роскосмос», Томас Маршаберн от NASA и Соичи Ногучи от японского JAXA — выполняют задания на тренажере пилотируемого корабля «Союз-МС».

Отмечается, что в четверг экзаменуемые поменяются местами.

Глава ЦПК Павел Власов отметил, что космонавтам предстоят непростые дни. Все тренировки будут проходить «по-боевому», чтобы оценки подготовки были верными.

«У меня лично и у сотрудников Центра нет сомнений в том, что оценки будут самыми высокими, поскольку наш интернациональный экипаж достаточно опытный: они прошли дублирование двух основных экипажей, поэтому их уровень подготовки сомнений не вызывает», — поделился он.

Ожидается, что старт очередной экспедиции на орбитальную станцию состоится 20 июля с космодрома Байконур. Длительность операции составит 201 день.